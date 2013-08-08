أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الذهاب للعمل سيرا على الإقدام يقى من الإصابة بالسكر

Google+ Print
دراسة: الذهاب للعمل سيرا على الإقدام يقى من الإصابة بالسكر دراسة: الذهاب للعمل سيرا على الإقدام يقى من الإصابة بالسكر

ثمة سبب جديد سيجعلك تفكر فعليا فى ترك سيارتك والذهاب إلى عملك سيرا على الإقدام بعد أن أكد باحثون بريطانيون أن السير إلى العمل يوميا يمكن أن يقلل فرص الإصابة بمرض السكر.

ووجد العلماء من إمبريال كوليدج لندن أن الأشخاص الذين يتوجهون إلى العمل سيرا على الإقدام تقل لديهم فرص الاصابة بالسكر بنسبة تصل إلى 40 بالمائة مقارنة بالذين يقضون فترات طويلة فى قيادة السيارة.

وبحث العلماء، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، كيف تتأثر الصحة بالطريقة التى يذهب بها الناس إلى أعمالهم، من خلال دراسة استقصائية شملت 20 ألف بريطانى، فوجدوا أن ركوب الدراجات والمشى واستخدام المواصلات العامة ترتبط جميعها بانخفاض مخاطر الإصابة بوزن مفرط مقارنة بقيادة السيارة أو استقلال سيارة اجرة.
> واكتشف الباحثون أن الذين يذهبون إلى عملهم سيرا على الإقدام تقل احتمالات إصابتهم بالسكر من النوعين الاول والثانى مقارنة بقائدى السيارات، كما يقل خطر إصابتهم بارتفاع فى ضغط الدم بنسبة 17 بالمائة.

أما الذين يستقلون دراجات فيقل لديهم خطر الإصابة بالسكر بمقدار النصف مقارنة بقائدى السيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365