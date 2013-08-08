دراسة: الذهاب للعمل سيرا على الإقدام يقى من الإصابة بالسكر

ثمة سبب جديد سيجعلك تفكر فعليا فى ترك سيارتك والذهاب إلى عملك سيرا على الإقدام بعد أن أكد باحثون بريطانيون أن السير إلى العمل يوميا يمكن أن يقلل فرص الإصابة بمرض السكر.

ووجد العلماء من إمبريال كوليدج لندن أن الأشخاص الذين يتوجهون إلى العمل سيرا على الإقدام تقل لديهم فرص الاصابة بالسكر بنسبة تصل إلى 40 بالمائة مقارنة بالذين يقضون فترات طويلة فى قيادة السيارة.

وبحث العلماء، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، كيف تتأثر الصحة بالطريقة التى يذهب بها الناس إلى أعمالهم، من خلال دراسة استقصائية شملت 20 ألف بريطانى، فوجدوا أن ركوب الدراجات والمشى واستخدام المواصلات العامة ترتبط جميعها بانخفاض مخاطر الإصابة بوزن مفرط مقارنة بقيادة السيارة أو استقلال سيارة اجرة.

> واكتشف الباحثون أن الذين يذهبون إلى عملهم سيرا على الإقدام تقل احتمالات إصابتهم بالسكر من النوعين الاول والثانى مقارنة بقائدى السيارات، كما يقل خطر إصابتهم بارتفاع فى ضغط الدم بنسبة 17 بالمائة.

أما الذين يستقلون دراجات فيقل لديهم خطر الإصابة بالسكر بمقدار النصف مقارنة بقائدى السيارات.