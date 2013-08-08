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الخطيب يترك اجتماع الأهلي غاضبا

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الخطيب يترك اجتماع الأهلي غاضبا الخطيب يترك اجتماع الأهلي غاضبا

ترك محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي اجتماع لجنة الكرة مع الجهاز الفني للفريق الأحمر واللاعبين قبل انتهائه غاضبا.

وكانت لجنة الكرة تجتمع بالجهاز الفني للأهلي واللاعبين لمناقشة أسباب السقوط الكبير أمام ضيفه أورلاندو بايرتس.

وحاول سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأحمر اللحاق بأيقونة الأهلي بعد الخروج الغاضب من الاجتماع ولكن دون جدوى.

وسقط الأهلي بثلاثية نظيفه من ضيفه الجنوب إفريقي يوم الأحد الماضي في المرحلة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، ليتذيل بطل إفريقيا مجموعته بنقطة.

ولم يتم معرفة السبب وراء الخروج الغاضب للخطيب حتى الآن.

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