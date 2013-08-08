جمعة: الزمالك وليوبار بوابة نسيان هزيمة أورلاندو

اعتبر وائل جمعة مدافع الأهلي أن نسيان الهزيمة الكبيرة أمام أورلاندو بايرتس والتركيز في الطريق لعبور دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا الأهم الآن، بدلا من الاستمرار في لوم النفس.

وقال جمعة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الخميس: "علينا التركيز في كيفية عبور تلك المرحلة من البطولة فالفوز على الزمالك وليوبار في القاهرة مع الفوز خارجيا أمام ليوبار أو أورلاندو يضمن لنا التأهل".

وتلقى الأهلي أكبر خسارة له على أرضه في دوري أبطال إفريقيا من ضيفه الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي.

وتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطة بعد التعادل مع الزمالك والخسارة من أورلاندو.