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أهالي الزقازيق يفتكان بشقيقين مسجلين لقتلهما عاملا

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أهالي الزقازيق يفتكان بشقيقين مسجلين لقتلهما عاملا أهالي الزقازيق يفتكان بشقيقين مسجلين لقتلهما عاملا

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود الخميس 08-08-2013 04:19

قام المئات من أهالى الزقازيق بالفتك بشقيقين "مسجلين"، مساء أمس، لقيماهما بقتل عامل "أحد أبناء القرية " منذ عدة أشهر، إضافة لترويعهما الأهالى بشكل مستمر خلال أحداث ثورة 25 يناير.

كان اللواء سامح الكيلانى تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقيه بلاغا بقيام أهالي قرية العصلوجى التابعة لمركز الزقازيق، بالفتك بشقيقين مسجلين ولهما كارت تخصص إجرامى، وذلك لقيامهما بقتل عامل بالسكة الحديد، وأحد أبناء القرية منذ عدة أشهر وما أن شاهدهم الأهالى يسيرون بالقرية فى تحدى لهم جميعا قاموا بالإمساك بهما والتعدى عليهما بالضرب والشوم والطعن بالأسلحة البيضاء حتى فارقا الحياة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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