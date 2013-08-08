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تدمير محل لبيع الملابس بصاروخ فى بنغازى ولا ضحايا

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تدمير محل لبيع الملابس بصاروخ فى بنغازى ولا ضحايا تدمير محل لبيع الملابس بصاروخ فى بنغازى ولا ضحايا

أصيب محل لبيع الملابس على الطريق المؤدى إلى مطار بنغازى فى شرق ليبيا بصاروخ ليل الخميس، لكن لم يسقط ضحايا، حسب ما أعلن مسئول أمنى لوكالة فرانس برس.

وقال العقيد عبد الله الزايدى المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة فى بنغازى إن "صاروخا من نوع آر بى جى أطلقه مجهولون وسقط فى محل لبيع الألبسة يقع على الطريق المؤدى إلى مطار بنغازى".

وأضاف أن "الصاروخ اخترق واجهة المحل وتسبب بأضرار مادية ولكن دون وقوع ضحايا"، وأوضح أن "الدافع لهذا العمل لم يعرف حتى الآن".

ومن جهة أخرى، أوقفت قوى الأمن شخصين كانا يعملان على تفخيخ جسر بالمتفجرات على طريق يصل بنغازى بطرابلس، حسب العقيد الزايدى.

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مصر 365