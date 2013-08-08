رقابة مشددة على المسالخ .. وتعليمات للمقاول بمضاعفة النظافة

محمد العبد الله (حفر الباطن)

من المتوقع ان تكون بلدية محافظة حفر الباطن قد انجزت خططها الرقابية على المسالخ والمطاعم اعتبارا من صباح اليوم بتكثيف الجهود الدورية عبر الجولات الميدانية لضمان استمرارية العمل حرصا على الصحة العامة والتأكد من سلامة ما يقدم للاستهلاك والاصرار على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات والجزاءات النظامية.وابلغ محمد حمود الشايع رئيس بلدية محافظة حفر الباطن انه تم وضع خطة عمل لمواجهة الإقبال المتزايد على سوق الأغنام اعتبارا من اليوم والايام التالية ولضمان الذبح وفقا للاشتراطات الصحية، كما يتم التشديد الرقابي على محلات الجزارة والمطابخ وقصور الأفراح لضبط اية مخالفات محتملة، علاوة على التأكد من حصول جميع العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض، وان جميع الذبائح المعروضة مذبوحة بطريقة صحية وعليها أختام البلدية.وكانت بلدية حفر الباطن اعتمدت العمل على فترتين، وأشار الشايع إلى انه تم التأكيد على ضرورة قيام المسلخ بزيادة المعدات والعمالة لمواجهة الضغط المتزايد خلال العيد، والحرص على حسن التنظيم وعدم التداخل والتشديد على الرقابة والتفتيش، ووجه كافة المراقبين بإدارة صحة البيئة بضرورة الالتزام بالتعليمات النظامية، منها التأكيد على نظافة العاملين بالمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وحصولهم على الشهادات الصحية التي تؤكد خلوهم من الأمراض، والرقابة على أسواق الخضار والفاكهة والأسواق الشعبية، وكذلك متابعة كافة الأعمال المتعلقة بالصحة العامة على الخطوط السريعة ومتابعة السيارات التي توزع المواد الغذائية.وفي ما يتعلق بأعمال النظافة أشار الشايع إلى أن خطة العمل خلال العيد تشمل إلزام مقاول النظافة بمضاعفة أعمال نظافة الشوارع والميادين، ومواقف السيارات بالشوارع الرئيسية والداخلية وتفريغ الحاويات ونظافة الحدائق والمتنزهات والمحافظة على الأسواق التجارية وأسواق اللحوم والأسماك والخضار والفواكه.