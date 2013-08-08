جسر مفاجئ بلا حواجز أو سياج يهدد سلامة العابرين على الطريق الدولي

هليل الشمري (بقيق)

لفت مستخدمو طريق الاحساء بقيق الدولى والعابرون في مساراته إلى ما أسموه خطر يتربص بهم، في موقع شمال قرية الوزية وحددوا الخطر في جسر مخصص لعبور الماشية والابل شمال قرية الوزية وهو شديد الانحدار والانخفاض المفاجئ من الجانبين، وقال سالكو الطريق إن الجسر المفاجئ بدون حواجز أسمنتية وقائية تحول دون سقوط سيارات المسافرين، وتزداد الخطورة في ساعات الليل ومع حالات الغبار أو الضباب الذي يعوق رؤية السيارات الاتية.وبحسب عابرين في المنطقة فانهم وضعوا اطارات مستخدمة على جانبي الطريق حتى تكون واضحة للمسافرين على طول الطريق كيلا يتعرض أي سائق لمكروه علما بان الموقع شهد اكثر من حادث دون سقوط ضحايا.وكان عدد من المواطنين والمسافرين نبهوا أكثر من مرة فرع إدارة الطرق والنقل بخطورة الجسر بدون وضع أسياج حديدية أو حواجز خرسانية لتفادي سقوط السيارات ولكن إلى تاريخه ما زال الطريق يهدد حياة الناس، وأضافوا وضعنا حواجز من الإطارات والأحجار تنبيها للسائقين.. الطريق يفتقد إلى مقومات السلامة المرورية مع الحاجة الماسة لإنارة الطريق.