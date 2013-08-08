أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جسر مفاجئ بلا حواجز أو سياج يهدد سلامة العابرين على الطريق الدولي

Google+ Print
جسر مفاجئ بلا حواجز أو سياج يهدد سلامة العابرين على الطريق الدولي جسر مفاجئ بلا حواجز أو سياج يهدد سلامة العابرين على الطريق الدولي

 هليل الشمري (بقيق)

لفت مستخدمو طريق الاحساء بقيق الدولى والعابرون في مساراته إلى ما أسموه خطر يتربص بهم، في موقع شمال قرية الوزية وحددوا الخطر في جسر مخصص لعبور الماشية والابل شمال قرية الوزية وهو شديد الانحدار والانخفاض المفاجئ من الجانبين، وقال سالكو الطريق إن الجسر المفاجئ بدون حواجز أسمنتية وقائية تحول دون سقوط سيارات المسافرين، وتزداد الخطورة في ساعات الليل ومع حالات الغبار أو الضباب الذي يعوق رؤية السيارات الاتية.وبحسب عابرين في المنطقة فانهم وضعوا اطارات مستخدمة على جانبي الطريق حتى تكون واضحة للمسافرين على طول الطريق كيلا يتعرض أي سائق لمكروه علما بان الموقع شهد اكثر من حادث دون سقوط ضحايا.وكان عدد من المواطنين والمسافرين نبهوا أكثر من مرة فرع إدارة الطرق والنقل بخطورة الجسر بدون وضع أسياج حديدية أو حواجز خرسانية لتفادي سقوط السيارات ولكن إلى تاريخه ما زال الطريق يهدد حياة الناس، وأضافوا وضعنا حواجز من الإطارات والأحجار تنبيها للسائقين.. الطريق يفتقد إلى مقومات السلامة المرورية مع الحاجة الماسة لإنارة الطريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية