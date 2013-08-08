في مسلخ الثقبة .. 70 جزاراً يقررون مصير 350 ذبيحة في اليوم

محمد العبد الله (الدمام)

رفع مسلخ الثقبة بسوق الاغنام الطاقة التشغيلية لمواجهة الطلب المتزايد خلال العيد إلى 70 جزارا مقابل 55 جزارا خلال شهر رمضان بزيادة 20 % فيما تم زيادة عمالة النظافة الى 25 عاملا مقابل 15 عاملا بزيادة 40 %.واوضح محمد اسماعيل مدير المسلخ لـ «عكاظ» ان زيادة الطاقة التشغيلية للمسلخ تأتي استجابة للطلب الكبير الذي بدأ عقب صلاة العيد مباشرة ويستمر حتى صلاة العشاء، مشيرا الى ان العدد المتوقع خلال ايام العيد الثلاثة يتراوح بين 250 ــ 350 ذبيحة يوميا، موضحا ان العمل خلال عيد الفطر لا يقارن على الاطلاق بالطلب المتزايد خلال عيد الاضحى المبارك، مبررا زيادة عدد الجزارين بخفض الفترة الزمنية التي تتطلب عملية تجهيز الذبيحة، فالانتهاء من الذبيحة لا يتطلب اكثر من 30 ــ 45 دقيقة في الغالب، فيما يتم انجاز الذبيحة قبل هذه المدة، بحيث لا تتجاوز 15 ــ 20 دقيقة، مشيرا الى ان نوعية تجهيز الذبيحة تحدد السقف الزمني للانتهاء منها، فاذا كانت مطلوبة مقطعة للثلاجة تختلف عن تقطيعها على 4 قطع، فالاولى تستغرق فترة زمنية اطول من الثانية.وقال ان مسلخ الثقبة شهد انتعاشة قوية مع دخول رمضان، مضيفا ان الطاقة التشغيلية خلال الايام الاخيرة من شهر شعبان سجلت زيادة ملحوظة في عدد الذبائح اليومية، حيث تراوحت بين 300 ــ 400 ذبيحة تقريبا، ويتم تجهيز المسلخ بجميع الادوات اللازمة والتأكد من سلامة الرافعات، بالاضافة لزيادة عدد الجزارين لمواجهة الطلب المتزايد، مؤكدا ان الاسعار في المواسم لا تختلف عن الايام القادمة، فالسعر للذبيحة 4 قطع 10 ريالات والذبيحة مقطعة للثلاجة 15 ريالا، فيما لا يتجاوز السعر للمطابخ والشركات 5 ريالات للذبيحة الواحدة.