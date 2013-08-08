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برسالة مكتوبة بخط اليد.. مدير أمن كفر الشيخ يهنئ أهالي المحافظة بعيد الفطر

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برسالة مكتوبة بخط اليد.. مدير أمن كفر الشيخ يهنئ أهالي المحافظة بعيد الفطر برسالة مكتوبة بخط اليد.. مدير أمن كفر الشيخ يهنئ أهالي المحافظة بعيد الفطر

اللواء-أسامه-متولي-مدير-أمن-كفر-الشيخ2

قدم اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ التهنئة لأهالي كفر الشيخ لحلول عيد الفطر المبارك خلال رسالة تم نشر عبر موقع مديرية أمن كفر الشيخ كتبه بخط يده قال فيها “أجمل التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات”.
> وأضافت الرسالة: “أنهتز هذه الفرصة لأعبر عن تقديري وامتناني وسعادتي بمواقف كفر الشيخ المتحضرة الراقية أثناء احتفالاتهم وتجميعهم بالميادين وخاصة ميدان النصر يومي 30يونيو و26يوليو للتعبير عن الإرادة الوطنية والرغبة الحقيقية للتغيير لمافيه العزة والخير للبلاد ” حفظ الله وحفظها من الفتن ” .

 

الرسالة التي كتبها مدير الأمن اللواء أسامة متولي مدير أمن كفر الشيخ بØ

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