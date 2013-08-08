متطوعو كهرباء أبوظبي يهنئون مرضى مستشفى المفرق بالعيد

قامت مجموعة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركاتها التطوعية بتنظيم زيارة للمرضى المقيمين قسمي الرجال والنساء في مستشفى المفرق بالعاصمة ابوظبي.

وكان في استقبال الوفد منى الجنيبي بقسم شؤون المرضى ونورة المحرمي من ادارة المستشفى الذين رحبوا بالمشاركين في الزيارة تتقدمهم علياء الكعبي مديرة التوريد وعبدالرحمن نقي مدير الاتصال والاعلام وحامد الجنيبي رئيس شعبة الاتصال وعدد من أعضاء المجموعة. ونقل متطوعو الهيئة خلال الزيارة تهنئة المدير العام ومدير دائرة الاعمال المساندة وأسرة الهيئة لادارة المستشفى المرضى، مشيدين بجهودهم الرائدة في تقديم افضل الخدمات الحية والطبية للمراجعين والمقيمين في المستشفى.واطلع متطوعو الهيئة على جهود اسرة المستشفى في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى وجهود مراعاة ظروف الصوم وشهر رمضان الكريم.

وشكر مسؤولو المستشفى مجموعة متطوعي الهيئة على المبادرة، داعين المولى ان يجعل ذلك في ميزان اعمالهم.ومن جانبه قال فارس عبيد الظاهري مدير دائرة الاعمال المساندة انه جاءت مبادرة تأسيس مجموعة هيئة مياه وكهرباء ابوظبي وشركاتها التطوعية من ادارة الاتصال والاعلام لتعزيز ثقافة التطوع، والاستفادة من الموارد المتاحة، وإيجاد الحلول الخلاقة التي تلبي حاجات المجتمع لتقدم مبادرة التطوع لموظفي وموظفات هيئة مياه وكهرباء ابوظبي فرصة التطوع في عدد من الفعاليات الإنسانية، والاجتماعية.

والاستفادة من أوقاتهم بصورة هادفة.وأطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي المبادرة ممثلة في ادارة الاتصال والاعلام بدائرة الأعمال المساندة مجموعة "الهيئة التطوعية" في يوم زايد للعمل الانساني بهدف رفع مستوى الوعي العام لدى موظفي الهيئة باحتياجات المجتمع، وتشجيع المشاركة في فرص التطوع المتاحة، وتمكين الأفراد، وتطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على الالتزام بالعمل التطوعي، والانتماء لمجتمع الإمارات.

وأضاف الظاهري حددنا للمبادرة التطوعية وهي مبادرة جديدة على مستوى الهيئات والدوائر ان تعمل على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للمجتمع والوطن والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة.