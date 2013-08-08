«إسعاف دبي» تستعد لعيد الفطر بـ98 مركبة و726 مسعفاً

كشف خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، أن المؤسسة استعدت لاستقبال إجازة عيد الفطر، بوضع 98 مركبة إسعاف ما بين سيارات وحافلات وعناية مركزة في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، مشيراً إلى نشر سيارات إسعاف في مختلف المتنزهات ومناطق التجمعات والكثافة المرورية لضمان تلبية أي نداء في أقل وقت ممكن.

وأضاف أن 726 مسعفا ناطقين باللغات العربية والانجليزية والآسيوية، سيوجدون في الخدمة على مدار 24 ساعة، طوال أيام العيد، إلى جانب مسعفين متخصصين في الطب الطارئ منوط بهم التدخل لإنقاذ الحالات المرضية الحرجة والبليغة وتلبية اي طارئ، والتعامل مع الازمات القلبية والجلطات والغرق وحالات العناية المركزة.

واكد الدراي أن المؤسسة تطبق خطة متكاملة خلال أيام العيد، تقوم على نشر مركبات الاسعاف في المناطق التي تشهد كثافة مرورية وتجمعات خلال أيام العيد، مثل الحدائق والمتنزهات ومراكز التسوق والشواطئ والمزارات التراثية، لضمان الوصول لأي اصابة وحالة مرضية في أقل وقت وأوضح انه تم وضع 92 مركبة إسعاف وثلاث حافلات إسعاف وثلاث مركبات دعم ومساندة في حالة استعداد لتلبية أية بلاغات خلال ايام العيد.

حافلات متنقلة

واشار الدراي الى ان حافلات الاسعاف تعمل بوصفها مستشفيات متنقلة لاستيعاب الاصابات الجماعية وإجراء الاسعافات اللازمة لها، كما تم وضع سيارات عناية مركزة للحالات المرضية الطارئة لافتا الى ان المؤسسة وفرت سيارات إسعاف دفع رباعي ودراجات نارية إسعافية، للتحرك حال تلقي بلاغات من مناطق البر، والمناطق الوعرة والشواطئ، الى جانب توفير سيارات إسعاف (أمومة وطفولة) تعمل عليها مسعفات لخدمة البلاغات الخاصة بالحالات المرضية أو الاصابات النسائية اضافة الى المسعف السريع او الدراجات الهوائية.

وأشار خليفة الدراي الى أن المؤسسة وفرت غرفة عمليات لاستقبال بلاغات الحالات غير الطارئة واكد ان مركبات الاسعاف والمسعفين سيتم نشرهم في مصليات العيد في الإمارة، وبالقرب من المركز التجاري لخدمة فعاليات صيف دبي ومدينة مدهش بالتنسيق مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري. كما ستوجد خدمات الاسعاف بالقرب من منطقة قرية التراث والغوص، وحدائق الممزر وجميرا وزعبيل وحديقة الخور، الى جانب شاطئ الجميرا بالقرب من برج العرب.

خدمات متميزة

وأوضح انه تم تخصيص مركبات إسعاف للتواجد بالقرب من المراكز التجارية مثل مول الإمارات ومردف سيتي سنتر، ودبي مول. وقال ان المؤسسة تولي اهمية خاصة لتأمين صالات مطار دبي وضيوف وزوار الدولة من جميع الجنسيات الذين يأتون للتنزه وقضاء اجازة عيد الفطر خاصة في مثل هذا الوقت من كل عام الذي يشهد زحاما غير عادي واقبالا ملفتا على مدينة دبي بصفة خاصة والامارات بصفة عامة.

واضاف ان انقاذ حياة الإنسان هو الشعار الرئيسي للمؤسسة وجزء من يوميات افرادها، الذين يعملون على مدار الساعة باحترافية عالية وفق افضل الممارسات العالمية حيث نقدم خدماتنا عبر اكثر من 11 مركزاً تعمل على مدار الساعة موزعة في المناطق الرئيسية في مباني المطار الثلاثة و7 سيارات مجهزة بأفضل المعدات الانقاذية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، ان مسعفي دبي مؤهلون للتعامل مع إصابات الحوادث المرورية كافة، وحالات الكسور، والحالات المرضية الطارئة مثل الجلطات القلبية وضيق التنفس وحالات ارتفاع نسبة السكري وضغط الدم، وحالات الاغماء وحالات الولادة.

كوادر مؤهلة

أشار خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، الى ان مسعفي المؤسسة مؤهلون للتعامل مع المصابين والمرضى من مختلف الجنسيات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو قادمين للسياحة ولفت الى أن عددا كبيرا منهم من حاملي دبلوم الطب الفني الطارئ، ما يمكنهم من أداء مهام اسعافية متقدمة، مشيراً الى ان السيارات مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الطبية للتعامل مع جميع الحالات المرضية.