هزاع بن زايد يهنىء رئيس الدولة ونائبه والحكام وأولياء العهود

بعث سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات لسموه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

كما بعث سمو مستشار الأمن الوطني برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى نواب الحكام وأولياء العهود.