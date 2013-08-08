حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة والحكام وقادة الدول العربية والإسلامية بالعيد

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقدم فيها بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.. داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة ببرقيات تهنئة مماثلة إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموه ببرقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورؤساء وملوك الدول العربية، متمنياً من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بالصحة والسلامة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ويؤدي صاحب السمو حاكم الشارقة صلاة عيد الفطر اليوم في مصلى البديع بمدينة الشارقة، ويتلقى سموه التهاني بهذه المناسبة عقب صلاة العيد بقصر البديع العامر.