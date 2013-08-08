محمد بن راشد يلبي دعوة أبناء عبد الجليل الفهيم إلى الإفطار

لبى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، دعوة أبناء المرحوم عبد الجليل الفهيم إلى مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقاموها في منزل العائلة بمنطقة البطين في أبو ظبي، تكريماً لسموه ومرافقيه.



> وقد أحيط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكل الحفاوة والإجلال من قبل الإخوان سعيد ومحمد وعبد الله وأحمد وعامر وراشد وعيسى عبد الجليل الفهيم، وأنجالهم الذين أعربوا عن سعادتهم واعتزازهم بزيارة سموه لهم في منزلهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة، ويديمه زخراً للوطن وشعبه.



> رافق سموه معالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد جمعة النابودة، وخليفة سعيد سليمان مدير دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المرافقين.

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