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8 ساعات لزيـارة سجناء مكة أيـام العيد

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8 ساعات لزيـارة سجناء مكة أيـام العيد 8 ساعات لزيـارة سجناء مكة أيـام العيد

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

خصصت إدارة سجون العاصمة المقدسة خمس ساعات صباحا وثلاث ساعات مساء لزيارة السجناء في أيام العيد، سواء كان ذلك بسجون مكة أو بالإصلاحية.وأكد مدير سجون مكة المكرمة المكلف اللواء محمد بن فهيد المفرجي أن إدارة سجون مكة خصصت خمس ساعات صباحا وثلاث ساعات مساء في أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك من أجل زيـارة السجناء.. مشيرا إلى أن إدارة السجون خصصت العديد من البرامج والهدايا للسجناء في أيام العيد، خاصة أنه في صبيحة يوم العيد تقام صلاة العيد في سجون مكة ومن بعدها تنطلق فعاليات العيد التي تتخللها العديد من الأنشطة والمسابقات الثقافية.

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