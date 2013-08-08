المعتمرون استهلكوا في ليلة الختم (1000 م3) من مياه زمزم

سلمان السلمي (مكة المكرمة)

استهلك المعتمرون في ليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام قرابة (الألف)، متر مكعب من مياه زمزم المبردة من خلال الحافظات والمشربيات التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في إدارة سقيا زمزم.وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام ماهر منسي الزهراني، أن هناك 120 موظفا، مابين رسمي وموسمي يعملون في سقيا زمزم للإشراف والمتابعة على إيصال مياه زمزم المبردة لكل معتمر وزائر، مشيرا إلى أن هناك 22418 حافظة تم تجهيزها للعمل في موسم رمضان يتم حملها على 90 عربة لتوزيعها في جنبات المسجد الحرام،كما أن هناك 590 عاملا و73 مراقبا يقومون بتعبئة الحافظات ونقل المخلفات أولا بأول من خلال 15 عربة نقل.وقال الزهراني، إن هناك 108 خزانات فايبر بها 648 صنبورا و127 مشربية رخامية بها 1332 صنبور موفرة للمعتمرين في كافة أروقة المسجد الحرام وجنباته، كما يتم تزويد المسجد النبوي في المدينة المنورة بـ 417 مترا مكعبا يوميا.وكشف الزهراني عن أنه هذا العام تم توزيع مليون عبوة من ماء زمزم سعة 330 لترا وزعت داخل المسجد الحرام وفي ساحاته على المعتمرين، مشيرا إلى أن العمل يتم من خلال أربع ورديات على مدار الساعة للعمل والمتابعة أولاً بأول.