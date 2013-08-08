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«السلات» إفطار أهل طيبة الرئيسي بعد صلاة العيد

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«السلات» إفطار أهل طيبة الرئيسي بعد صلاة العيد «السلات» إفطار أهل طيبة الرئيسي بعد صلاة العيد

 ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

مع غروب آخر ليلة من ليالي شهر رمضان، يستعد عدد كبير من أهالي المدينة المنورة في تجهيز إفطار أول أيام عيد الفطر «السلات»، ويساهم جميع أفراد الأسرة في إعداده، ويعد من أكثر الأكلات انتشارا طيلة أيام العيد، وتحرص ربات البيوت على تقديمه بعد صلاة العيد، وأصبح الطعام المعتمد للإفطار في أيام العيد عند الكثير من الأسر. يقول العم غالب عباس: «السلات هو طعام أهالي المدينة المنورة وبمجرد غروب آخر ليالي شهر رمضان، يبادر كبير العائلة بشراء الذبائح، ثم تقوم ربة المنزل بإعداد هذه الأكلة، وهي عبارة عن «لحم ومرق» فقط، ويشترك الجميع في إعدادها، يتطلب وجود الطحينية وعيش الحب وأنواع معينة من الأطباق.

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