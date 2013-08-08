105 جوامع ومساجد لصلاة العيد في طيبة

عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

كشف لـ(عكاظ) مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الأمين بن خطري تجهيز 105 جوامع ومساجد في داخل المدينة المنورة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مبينا بأن الجوامع والمساجد التي ستتم إقامة الصلاة فيها بجانب المسجد النبوي الشريف هي: مساجد قباء، الميقات، القبلتين، الخندق بسبع المساجد، مصلى العيد بمخطط الأمير نايف، مسجد سلمان العلوني، مسجد نفاع مرزوق بأبو مرخة، عبد الرحمن السيف، الإمام البغوي، الاميرة شيخه بحي البحر، النزاوي، الأمانة بأرض الكردي، أسامة بن زيد بحي الأزهري، موضي الجبهان في الاسكان العام الشمالي، جامع الناصرية، الهرساني بالجبور، الشاكرين، الذاكرين، جابر، عبدالعزيز ساب، غالية العروي، بنيان الحجيلي بحي الجرف، الزاحم، ابن حنبل، حسين بربري، عبدالله السديري، نفاع شالي، السقاط، نايف الرويثي، الأميرة شيخه بالحرة الشرقية، الأنصار، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بطريق المطار، الشويعر بمخطط القثمي، عيد العلوني، محمد علي ناهض البلوي، صالحة الساعدي بالحرة الغربية، عبداللطيف آل الشيخ، محمد تخته الخالدية الإسكان العام، أبو عنق، النعمان، ابن عثيمين الدعيثة، جامع عرفة، الشريف العيتاني بحي السحمان، نور الإيمان بحي السديري ، الشهداء بحي الشهداء ، الرمرام بحي العاقول، الجبولي، سعود ضويحي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أسعد قرطلي، الملك عبدالعزيز، الشهيد عثمان، معاذ بن جبل، معلا جزاء بحي العزيزية، جامع الفوزان بحي العنابس، جامع مينة محمد علي طه العنبرية أمام شركة الكهرباء، جامع القمقمجي، الأميرة شيخة بحي العوالي، جامع حماد البلوي بالفيصلية، مصلح العوفي بالقبلتين، العامر بالنسيم، أم المؤمنين بالهدا – الطريق الدائري الثاني، راشد الخياط بتلعة الهبوب، محمد يحيى الجهيمي بالعريض، اليحيوي، جامع النصر بحي النصر، الزاحم دوار السلام، عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف طريق الأمير عبد المجيد، الخريجي، جامع خادم الحرمين الشريفين بطريق الأمير نايف الجامعات سابقا، الأنصار، جامع عروة بحي عروة، عبد الرحمن المهنا، لطيفة الخطاف بحي قباء، فهد السديري، ناصر الصايغ بمخطط الأمير تركي، الخير، المهاجرين، فرج العوفي مخطط الأمير نايف، أهل الإحسان بمخطط البدراني، الشاكر، المغير مخطط الشيبية، عبدالله السديس مخطط العالية، ابن خزيمة المحيسن مخطط الفيصل، سعيد النجراني، الصبيحي بمخطط الملك فهد، الماجد بمخطط النهدي، الرضوان بمخطط الوادي المبارك مبيريك الجهني مخطط باعقيل، الشيخ محمد بن عبدالوهاب، اللحيدان، الإيمان بمخطط باقدو، عباد الرحمن بمخطط طيبة مقابل إدارة النقل، مستشفى الملك فهد، طريق خالد بن الوليد، (السديس) بحي وعيرة، عبدالعزيز الجهيمي بسد بطحان، منيع الله الصاعدي بحمراء الأسد، معاوية بن أبي سفيان بحي شوران، الريان بشارع الملك عبدالعزيز، الشيخ محمد بن عبدالوهاب، نايل الحارثي بمخطط المحمدية، أسيد أركوبي بحي الشفاء، الملاحي مخطط العنزي، حسن الشاعر مخطط طيبة.