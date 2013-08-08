عامل أحذية يغتصب زوجة صاحب العمل ويذبحها ويستولي على أموالها في طنطا

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي منذ 24 دقيقة

أقدم عامل أحذية على مغافلة صاحب العمل والتوجه لمنزله واغتصاب زوجته وذبحها بسكين والاستيلاء علي مبلغ مالي كان بحوزتها، في منطقة سيجر بمدينة طنطا، ثم فر هاربا.

تلقى اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية بلاغا يفيد بالعثور على جثة هبة عوف (30 سنة – ربة منزل) مقيمة مع زوجها بشقة بالدور الأرضي بمنطقة سيجر مذبوحة بجرح قطعي بالرقبة ومسجاى أعلى سرير حجرة نومها، وعثر بجوار الجثة على سكين حاد وقطر ذو نصل مدبب ملوثين بالدماء.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر بإشراف اللواء علاء السباعي مدير المباحث الجنائية بالغربية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة محمد أبوزيد وشهرته "زئرده" (30 سنة – مكانجي أخذية) ويعمل بصحبة زوج المجني عليها بورشة لتصنيع الأحذية.

وأضافت التحريات قيامه بمغافلة زوج المجني عليها والاستيلاء على مفاتيح المنزل وعقد العزم وبيت النية لارتكاب الواقعة عقب علمه بتوجه زوج المجني عليها لمحافظة بورسعيد صحبة نجله لشراء احتياجات العيد، وتوجه المتهم للمنزل وتمكن من الدخول وشل حركة المجني عليها، ومواقعتها جنسيا بالإكراه، ونحرها عقب ذلك واستولى على مبلغ 2000 جنيها والهرب.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف تفصيليا بارتكاب جريمته وحرر محضر رقم 8616 إداري القسم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.