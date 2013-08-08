عاجل| "أوقاف" الإسكندرية تتراجع عن قرار فتح مسجد القائد إبراهيم بعد توافد "الإخوان" أمامه

كتب : مروة مرسي منذ 16 دقيقة

تراجعت مديرية أوقاف الإسكندرية، قبيل ساعات قليلة من بدء صلاة عيد الفطر المبارك عن قرار فتح أبواب مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل لصلاة العيد وبالساحات، وذلك بعد ما توافد العشرات من جماعة الإخوان المسلمين أمام أبواب المسجد منذ قليل.

وجاء هذا القرار خوفا من اندلاع اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول مرسي ومتظاهرين وأهالي المنطقة أمام المسجد مثلما حدث مسبقا من اقتحام للمسجد وتخريب منشآته.

ونصبت جماعة الإخوان المسلمين منصة كبيرة أمام سلالم مسجد القائد إبراهيم في محاولة للتأكيد على احتلال ساحة صلاة العيد وعدم الاعتراف بساحة الصلاة التى من المفترض أن تقيمها الأوقاف ويخطب بها إمام الأوقاف الشيخ عبد الرحمن نصار.