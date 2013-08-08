أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

عاجل| "أوقاف" الإسكندرية تتراجع عن قرار فتح مسجد القائد إبراهيم بعد توافد "الإخوان" أمامه

Google+ Print
عاجل| "أوقاف" الإسكندرية تتراجع عن قرار فتح مسجد القائد إبراهيم بعد توافد "الإخوان" أمامه عاجل| "أوقاف" الإسكندرية تتراجع عن قرار فتح مسجد القائد إبراهيم بعد توافد "الإخوان" أمامه

كتب : مروة مرسي منذ 16 دقيقة

تراجعت مديرية أوقاف الإسكندرية، قبيل ساعات قليلة من بدء صلاة عيد الفطر المبارك عن قرار فتح أبواب مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل لصلاة العيد وبالساحات، وذلك بعد ما توافد العشرات من جماعة الإخوان المسلمين أمام أبواب المسجد منذ قليل.

وجاء هذا القرار خوفا من اندلاع اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول مرسي ومتظاهرين وأهالي المنطقة أمام المسجد مثلما حدث مسبقا من اقتحام للمسجد وتخريب منشآته.

ونصبت جماعة الإخوان المسلمين منصة كبيرة أمام سلالم مسجد القائد إبراهيم في محاولة للتأكيد على احتلال ساحة صلاة العيد وعدم الاعتراف بساحة الصلاة التى من المفترض أن تقيمها الأوقاف ويخطب بها إمام الأوقاف الشيخ عبد الرحمن نصار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس