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تجهيز ساحات صلاة العيد بكفر الشيخ

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تجهيز ساحات صلاة العيد بكفر الشيخ تجهيز ساحات صلاة العيد بكفر الشيخ

تتواجد القوى الثورية بكافة ميادين محافظة كفر الشيخ، وخاصة بميدان النصر بمدينة كفرالشيخ، لإقامة المنصات وفرش أرضية الميدان لتجهيزه لصلاة العيد، وحملت القوى الثورية والقوى الشعبية والحزبية صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى ورددوا الأغانى الوطنية المتعددة، وتواجد عدد من الملتحين غير المنتمين لتيارات سياسية.

ويتم تعليق الزينات والبالونات واللافتات المتعددة المهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وتوزيع الحلوى والشاى على المتواجدين بالميدان وتوزيع صور السيسى على السيارات المارة بالميدان.

وأكدت القوى الثورية والشعبية أن الاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام له مذاق خاص بطعم الوحدة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين والأحزاب اللبرالية، ونشعر بتقارب بيننا وبين حزب النور السلفى.

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