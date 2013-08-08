روتانا تعرض باقة من الكليبات الجديدة في عيد الفطر

محمد عبده وإليسا والرويشد يعرضون جديدهم على شاشة القناة.. وحلقة خاصة لفارس كرم

كتب : خالد جمال الأربعاء 07-08-2013 23:30

تقدم شبكة قنوات روتانا لمتابعي قنواتها خلال عيد الفطر المبارك، باقة من أهم الأعمال الفنية مع أقوى نجوم العالم العربي. البداية مع ستة أعمال مصوّرة جديدة لكل من محمد عبده، إليسا، عبدالله الرويشد، فايز السعيد، حاتم العراقي ونبيل شعيل، والتي ينتظرها عشاق هؤلاء الفنانين والذين يقدمون من خلالها جديدهم ستعرضها شاشة روتانا موسيقى خلال ثلاثة أيام العيد على أن يبدأ عرض كل من الكليبات الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض وبيروت والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تقدم كل من شاشة روتانا خليجية، روتانا مصرية والـLBC مساء كل ليلة من الجمعة وحتى الاثنين، عددا من حفلات جرش في دورته الأخيرة لنجوم، منهم كاظم الساهر، ناسي عجرم، عاصي الحلاني، كارول سماحة وغيرهم.

وضمن الحلقات الخاصة بفناني روتانا، تقدم شاشتي روتانا موسيقى وروتانا خليجية مساء الجمعة حلقة خاصة بالنجم اللبناني فارس كرم وهي إنتاج مشترك بين شاشتي روتانا والـMTV ومن تقديم منى أبو حمزة وإخراج كميل طانيوس، وحلقة مميزة يُدخل فيها فارس كرم جميع محبيه للمرة الأولى إلى كواليس وتفاصيل حياته الخاصة حيث تم تصوير جزء كبير منها بين أهله وعائلته وأصدقائه في قرية جزين اللبنانية.