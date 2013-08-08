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عرض المقدمة الدعائية الأولى لفيلم "ناعومي واتس" الجديد Diana

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عرض المقدمة الدعائية الأولى لفيلم "ناعومي واتس" الجديد Diana عرض المقدمة الدعائية الأولى لفيلم "ناعومي واتس" الجديد Diana

كتب : عمرو عز الدين الخميس 08-08-2013 01:22

طرحت شركة "إيكوس" للإنتاج السينمائي، المقدمة الدعائية الأولى، لفيلم النجمة ناعومي واتس الجديد Diana، والذي يحكي قصة أميرة ويلز الراحلة ديانا، التي أثارت الكثير من الجدل في حياتها.

الفيلم الذي يخرجه الألماني أوليفر هيرشبيجل، يركز على آخر عامين من حياة الأميرة ديانا، كما يستكشف علاقتها المزعومة بجراح القلب الباكستاني حسنات خان، وهي العلاقة التي انتهت قبيل شهرين من مقتلها، طبقا لما صرح به خادمها بول بوريل.

وكانت واتس قد صرحت من قبل عن دورها الجديد قائلة "شرف كبير أن أؤدي هذا الدور الرائع، فالأميرة ديانا محبوبة على مستوى العالم، وأطمح إلى الارتقاء لمستوى التحدي المطلوب المتمثل في أداء شخصيتها على الشاشة".

يُذكر أن هذا الدور قد رُشحت له قبلا النجمة الأمريكية جيسيكا كاستين، كذلك النجمة الجنوب إفريقية الأصل تشارليز ثيرون، وأيضا النجمة البريطانية كيري موليجان، لكن الدور في النهاية استقر عند واتس، ومن المقرر عرض الفيلم في العشرين من سبتمبر المقبل.

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