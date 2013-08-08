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المزاحمية في العيد .. مصابيح وعرضة ومحاورة بالشعر

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المزاحمية في العيد .. مصابيح وعرضة ومحاورة بالشعر المزاحمية في العيد .. مصابيح وعرضة ومحاورة بالشعر

 سعود الخزيم (المزاحمية)

تقيم لجنة الاحتفالات والمناسبات والبلدية في محافظة المزاحمية مهرجان العيد مساء ثاني يوم بمقر استراحة البلدية، وأوضح لـ «عكاظ» وكيل المحافظة رئيس لجنة الاحتفالات والمناسبات ناصر بن مسلم المقاطي، أن اللجان العاملة أعدت الترتيبات لإقامة الحفل ثاني أيام العيد بعد صلاة العشاء برعاية محافظ المزاحمية ورؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء المراكز وبحضور الأعيان والأهالي.وقال المقاطي إنه في اطار الاستعدادات تمت إنارة الشوارع بأشكالها الجمالية المختلفة في جميع الشوارع الرئيسية والساحات وتهيئة الحدائق وتنظيفها وعمل اللوحات الترحيبية، مشيرا إلى انه سيتخلل الاحتفال قصائد منبرية والعرضة وشعر المحاورة للشعراء رشيد الزلامي ومرزوق المقاطي وسعيد بن زهرة ومحمد شديد القحطاني.

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