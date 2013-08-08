أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رواد الكشافة يرسمون البسمة على بسطاء قرية شرف الزهرة

Google+ Print
رواد الكشافة يرسمون البسمة على بسطاء قرية شرف الزهرة رواد الكشافة يرسمون البسمة على بسطاء قرية شرف الزهرة

 وليد الرخيمي (الأرطاوية)

أعدت رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة المجمعة ضمن مشروع رسل السلام الكشفي برنامجا لمساعدة الأسر المحتاجة في قرية شرف الزهرة بالأرطاوية بمشاركة البروفيسور عبدالله الفهد نائب رئيس رابطة الرواد بالمملكة. وسجل الرواد زيارة لعدد من الأسر وقدموا لها المساعدات المالية والعينية بالتعاون مع جمعية البر الخيرية، وأكد الدكتور الفهد خلال تنفيذ البرنامج على أهمية التكافل الاجتماعي بين الكشافة وأفراد المجتمع ومشاركة المحتاجين آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا للوفاء بحاجاتهم، وقال إن ذلك يأتي ضمن استراتيجية مشروع رسل السلام بالمملكة والتي أكدت في أحد محاورها على أهمية العمل التطوعي الإنساني وإيجاد الكوادر الكشفية التي تساهم في تطوير الإنماء الاجتماعي.وأثنى الفهد على جهود مكتب الرواد في المجمعة ممثلا في رئيسه عبدالله المزروع ونائبه علي العلي وكافة أعضاء المكتب من رواد الكشافة في محافظة المجمعة الذين يقدمون برامج وفعاليات تهدف إلى إنماء الفرد والمجتمع. وكرم المكتب رئيس جمعية البر الخيرية بالأرطاوية مسير الدويش بمنحه درع الرابطة تقديرا لجهوده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية