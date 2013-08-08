رواد الكشافة يرسمون البسمة على بسطاء قرية شرف الزهرة

وليد الرخيمي (الأرطاوية)

أعدت رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة المجمعة ضمن مشروع رسل السلام الكشفي برنامجا لمساعدة الأسر المحتاجة في قرية شرف الزهرة بالأرطاوية بمشاركة البروفيسور عبدالله الفهد نائب رئيس رابطة الرواد بالمملكة. وسجل الرواد زيارة لعدد من الأسر وقدموا لها المساعدات المالية والعينية بالتعاون مع جمعية البر الخيرية، وأكد الدكتور الفهد خلال تنفيذ البرنامج على أهمية التكافل الاجتماعي بين الكشافة وأفراد المجتمع ومشاركة المحتاجين آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا للوفاء بحاجاتهم، وقال إن ذلك يأتي ضمن استراتيجية مشروع رسل السلام بالمملكة والتي أكدت في أحد محاورها على أهمية العمل التطوعي الإنساني وإيجاد الكوادر الكشفية التي تساهم في تطوير الإنماء الاجتماعي.وأثنى الفهد على جهود مكتب الرواد في المجمعة ممثلا في رئيسه عبدالله المزروع ونائبه علي العلي وكافة أعضاء المكتب من رواد الكشافة في محافظة المجمعة الذين يقدمون برامج وفعاليات تهدف إلى إنماء الفرد والمجتمع. وكرم المكتب رئيس جمعية البر الخيرية بالأرطاوية مسير الدويش بمنحه درع الرابطة تقديرا لجهوده.