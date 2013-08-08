أمانة الرياض تدشن صفحة العيد.. وتفتح باب الاقتراحات للجميع

فيصل الطويهر (الرياض)

تفقد أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله عبدالرحمن المقبل مواقع احتفالات الأمانة بعيد الفطر وبدأ جولته التفقدية من مقر الإدارة العامة للتشغيل والصيانة. مدشنا في ذات الوقت الموقع الإلكتروني للاحتفالات، واطلع على الخدمات التي يقدمها الموقع للزوار وشملت الجولة ساحات استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز التي تستضيف عددا كبيرا من الفعاليات المخصصة للعائلات وكذلك مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، كما تفقد المقبل استعدادات الأمانة لاستقبال النساء والأطفال بالمركز طوال أيام العيد، وشملت جولة أمين الرياض التفقدية ساحة الدوح بالإضافة لموقع احتفالات العيد بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال والذي يقدم عروضا لفرقة الصم المسرحية وباقة من الفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة. و شدد أمين الرياض على ضرورة توفير كافة الإمكانات لمشاركة هذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع في الاحتفالات بالعيد.وتضمنت الجولة التفقدية للمقبل مسرح مدارس المملكة والتي تعرض مسرحية «شباب البومب» وشاهد جانبا من بروفات العمل المسرحي والذي يشارك فيه عدد كبير من المواهب الشابة، ومنها إلى مسرح جامعة دار العلوم والتي تستضيف مسرحية «البلطجيون»، وحرص على لقاء نجوم العمل ومشاهدة جانب منه والتأكد من جاهزية المسرح لاستقبال الشباب.أمين منطقة الرياض قال عقب الجولة إن الأمانة حرصت على التنوع في كافة البرامج والفعاليات ورحب بكافة الاقتراحات والآراء التي من شأنها أن تسهم في تطوير فعاليات العيد للأعوام المقبلة.