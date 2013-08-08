الحدائق تستقبل العيد بزيادة الرقعة الخضراء

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

أنجزت أمانة الطائف تزيين الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين أيام عيد الفطر المبارك، فضلا عن انتهائها من تجهيز المواقع المحددة لاحتفالات المحافظة بالعيد. وكشف أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج عن تنمية المسطحات الخضراء بالمدينة والمواقع السياحية وتهيئتها لاستقبال المتنزهين في العيد، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من توسعة عدد من الحدائق والمتنزهات العامة وكان آخرها افتتاح منتزه الملك عبدالله بالنسيم على مساحة 150 ألف متر مربع بالاضافة الى بدء العمل في تطوير عدد من الحدائق والمنتزهات العامة ذات المساحات الكبيرة علاوة على حدائق الاحياء الجاري إعادة تأهيلها ودعمها بالخدمات.وأكدت الأمانة أن التوسع في إنشاء الحدائق وزراعة المسطحات الخضراء على مداخل المدينة ومخارجها رافقه ترشيد في ري المزروعات من خلال التخلص من وسائل الري التقليدية بالصهاريج، والاستعانة بتقنيات الري الحديثة من خلال إنشاء شبكات الري بالتنقيط أو الرش المائي المحاكي لطريقة تساقط الأمطار، ما يوفر الجهد والوقت ويعمل على ترشيد المياه في أعمال السقيا مع إنشاء خزانات أرضية لتأمين المياه اللازمة.وبين المخرج أنهم يستخدمون المياه المعالجة في اعمال ري الحدائق والمنتزهات للحفاظ على الثروة المائية، لافتا إلى أنهم يجتهدون لزيادة المساحة الخضراء بطريق الحدائق بعد الانتهاء من تطويره، وإنشاء حديقة وسطية بمساحة كبيرة في الموقع، إضافة إلى تنفيذ مشروعات التحسين والتجميل التي تغطي مواقع متفرقة من المدينة والضواحي، واستغلال كافة المواقع المحيطة بالجسور والأنفاق وتطويرها وزراعتها بالعشب الطبيعي مع تطوير مشتل البلدية الرئيسي وزيادة إنتاجه بشكل مستمر بما يتواكب وتلبية الحاجة الى التوسع في مجال التشجير للشوارع والساحات والميادين والحدائق العامة، والحاجة أيضاً الى أعداد كبيرة من شتلات الزهور التي يتم زراعتها على مداخل المدينة والميادين والشوارع الرئيسية مع تهذيب الأشجار بتشكيلات جمالية.ونفذت أمانة محافظة الطائف خلال الأيام الماضية خطة الصيانة الشاملة للحدائق العامة استعداداً لعيد الفطر المبارك وتوقعات الإقبال الكبير عليها خلال أيام العيد.وشمل برنامج الصيانة جميع الألعاب بإزالة القطع التالفة منها وتركيب قطع جديدة، وإعادة دهان الألعاب والمظلات العائلية، وتوريد وتركيب ألعاب جديدة للعديد من الحدائق، والتأكد من توفر شروط السلامة بمنطقة الألعاب، وإعادة تركيب جلسات عائلية بأشكال جديدة، والتأكد من إنارة الحدائق واستبدال التالف منها.كما أكدت الأمانة على مستثمري الحدائق والمتنزهات بتهيئتها ودعم جهود النظافة فيها استعداداً لاستقبال الأهالي والزائرين من السياح والمصطافين علاوة على توفير جميع الخدمات للمرتادين خلال أيام العيد.وكانت الامانة اختارت عدداً من المواقع الجديدة بغية توفير مساحات تخضير إضافية بما ينعكس على المظهر العام للمدينة والطرق، وزيادة المساحة المزروعة بالثيل الطبيعي التي تجاوزت المليون متر مربع والتي تعد مساحات ترويحية للأهالي والزوار استعداداً لعيد الفطر المبارك وتوقعات الإقبال الكبير عليها، إذ جرى توريد وتركيب ألعاب جديدة للعديد من الحدائق، والتأكد من توفر شروط السلامة بمنطقة الألعاب، وإعادة تركيب جلسات عائلية بأشكال جديدة، والتأكد من إنارة الحدائق واستبدال التالف منها.