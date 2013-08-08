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نشر دوريات المرور في 40 موقعاً لضبط حركة السير

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نشر دوريات المرور في 40 موقعاً لضبط حركة السير نشر دوريات المرور في 40 موقعاً لضبط حركة السير

 ماجد النفيعي (الطائف)

أصدر مدير مرور الطائف العميد حسن بن زويد القثامي الخطة المرورية الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة جميع رجال المرور من ضباط وأفراد.وأوضح لـ «عكاظ» الناطق الإعلامي لمرور محافظة الطائف الرائد علي المالكي، أن الخطة تنطلق بانتشار رجال المرور بدءا من الساعة الثالثة فجرا وحتى الانتهاء من صلاة العيد وعودة الحركة لطبيعتها، مشيرا إلى أنه جرى تغطية جميع المصليات الكبرى بالمحافظة مثل مصلى العيد بالردف، مصلى العيد بالخالدية، مصلى العيد بالحوية، مصلى العيد بالقيم، وجامع العباس، وجامع الملك فهد.وأكد الرائد المالكي أن خطة المرور تعتمد على نشر عدد من دوريات المرور في 40 موقعا بالمحافظة والتي تعتبر أهم التقاطعات والميادين الحيوية التي قد تشهد كثافة مرورية، مشيرا إلى أنه جرى إعادة برمجة عدد من الإشارات المرورية الضوئية لتتناسب مع حركة المركبات المتجه للمصليات وكذلك بعد الانتهاء من الصلاة.وناشد الرائد المالكي السائقين كافة إلى ضرورة التعاون مع رجال المرور عند تلك المصليات والجوامع والاستماع لارشاداتهم وتوجيهاتهم والوقوف في الاماكن المخصصة وعدم الوقوف بشكل مزدوج او قفل الطرقات أو عرقلة الحركة المرورية بطريقة غير لائقة وتؤثر على حركة سير المصلين أثناء الذهاب او العودة من تلك المصليات والجوامع.

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