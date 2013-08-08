تخصيص 36 ساحة لأداء صلاة العيد بالمنيا

وكالات: منذ 2 ساعة 32 دقيقة

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا 36 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح غد الخميس ، منها 16 ساحة بمركز ومدينة المنيا وساحة بمركز العدوة وثلاث ساحات بمركز مغاغة و4 ساحات بمركز بنى مزار وساحتان بمركز مطاى و4 ساحات بمركز سمالوط وساحتان بكل من مراكز أبو قرقاص وملوى وديرمواس.

من جانبها استعدت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بإشراف اللواء عبد العزيز قوره مدير الأمن لتأمين أماكن وساحات صلاة عيد الفطرالمبارك بمدن وقرى المحافظة المختلفة حيث تم وضع خطة محكمة لتأمين الصلاة تأمينا كاملا لمنع وقوع أية احتكاكات.

فقد دعت التيارات الاسلامية المواطنين بمحافظة المنيا لإقامة صلاة العيد على كورنيش النيل أمام البنك الأهلى فى حين يؤدى باقى أبناء المدينة الصلاة فى ساحة مدرسة الثانوية العسكرية.