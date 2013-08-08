أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

تخصيص 36 ساحة لأداء صلاة العيد بالمنيا

Google+ Print
تخصيص 36 ساحة لأداء صلاة العيد بالمنيا تخصيص 36 ساحة لأداء صلاة العيد بالمنيا
وكالات:
منذ 2 ساعة 32 دقيقة

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا 36 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك صباح غد الخميس ، منها 16 ساحة بمركز ومدينة المنيا وساحة بمركز العدوة وثلاث ساحات بمركز مغاغة و4 ساحات بمركز بنى مزار وساحتان بمركز مطاى و4 ساحات بمركز سمالوط وساحتان بكل من مراكز أبو قرقاص وملوى وديرمواس.

من جانبها استعدت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بإشراف اللواء عبد العزيز قوره مدير الأمن لتأمين أماكن وساحات صلاة عيد الفطرالمبارك بمدن وقرى المحافظة المختلفة حيث تم وضع خطة محكمة لتأمين الصلاة تأمينا كاملا لمنع وقوع أية احتكاكات.

فقد دعت التيارات الاسلامية المواطنين بمحافظة المنيا لإقامة صلاة العيد على كورنيش النيل أمام البنك الأهلى فى حين يؤدى باقى أبناء المدينة الصلاة فى ساحة مدرسة الثانوية العسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية