مواقيت صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات

كتب_محمود عبد المنعم وحسام أبوالمكارم: منذ 1 ساعة 44 دقيقة

تنشر بوابة الوفد الالكترونية مواقيت صلاة العيد فى القاهرة والمحافظات طبقًا لحسابات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التى أجراها علماء المعهد، فإن صلاة عيد الفطر المبارك ستكون فى تمام الساعة الخامسة و56 دقيقة صباحًا بمدينة القاهرة.

وفى تمام الساعة الخامسة و57 دقيقة فى كل من الجيزة، وطنطا، وشبين الكوم، وكفر الشيخ، وسوهاج، وفى مدينتى الإسكندرية والمنيا فإن صلاة العيد ستكون فى تمام الساعة السادسة، وفى بورسعيد والإسماعيلية والسويس ستكون فى الخامسة و51 دقيقة، وفى العريش فى الخامسة و45 دقيقة، وفى الطور والغردقة فى الخامسة و48 دقيقة، وفى سانت كاترين فى الخامسة و 47 دقيقة وفى طابا فى الخامسة و42 دقيقة، وفى شرم الشيخ فى الخامسة و46 دقيقة وفى دمنهور والفيوم وبنى سويف فى الخامسة و58 دقيقة.

وصلاة العيد فى مدينتى المنصورة والزقازيق ستكون فى الخامسة و55 دقيقة، فيما ستكون فى الخامسة و56 دقيقة فى مدينة بنه ، وفى أسيوط فى الساعة الخامسة و59 دقيقة ، وفى مدينتى قنا وأسوان فى الخامسة و54 دقيقة ، وفى مدينة أبوسمبل فى الساعة السادسة ودقيقة واحدة ، وفى مرسى مطروح فى الساعة السادسة و11 دقيقة ، وفى مدينة الخارجة فى الساعة السادسة و4 دقائق ، وفى دمياط الساعة الخامسة و53 دقيقة ، وفى السلوم الساعة السادسة و19 دقيقة ، وفى نوبيع فى الساعة الخامسة و 43 دقيقة ، وفى حلايب فى الساعة الخامسة و41 دقيقة.

> وتتقدم أسرة بوابة الوفد بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.