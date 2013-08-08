"أوقاف بورسعيد" تغير خطط صلاة "العيد" للقضاء على هيمنة "الإخوان" على الساحات

كتب : هبة صبيح الأربعاء 07-08-2013 21:48

أعلن الشيخ زكريا الخطيب مدير أوقاف بورسعيد، تغيير الخطة التى وضعها الإخوان للسيطرة على ساحات الصلاة فى المحافظة، وخصص 5 ساحات فى مختلف مناطق المحافظة، هي: "المعمورة الرئيسية للمحافظة بحي الشرق، وبورفؤاد الكبرى بمدينة بورفؤاد، والسيدة زينب بحي الضواحي، ومركز شباب الزهور، ومسجد الرزاق بمنقطة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور".

كما أعلن الشيخ أحمد الغلبان مدير إدارة المساجد أنه تم تحديد أسماء الخطباء بهذه الساحات، وهم الشيوخ: زكريا الخطيب مدير الأوقاف لساحة المعمورة، وأشرف داود لساحة بورفؤاد، وعبده جزر لساحة السيدة زينب، وعاطف درويش (من أنصار الإخوان) لساحة مركز شباب الزهور، والشيخ صالح الحديدي (إخوانى) ساحة مسجد الرزاقى.

كما جاءت تعليمات المديرية والمحافظ بألا تزيد الخطبة عن 10 دقائق، وتحرص على الوسطية، ولا تتناول أى قضية سياسية مثارة فى الأوساط الحالية، كما تقتصر الصلاة فى الساحات المحددة بالمديرية فقط.

وأكد اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد، أنه تم نشر الخدمات الأمنية فى مختلفة الأماكن والتجمعات ببورسعيد بدءا من اليوم وحتى انتهاء عيد الفطر، كما تم تكثيف الخدمات فى ساحات صلاة العيد، وأعلن أنه سيتم التعامل مع أي حدث يضر بأمن المصلين والسيطرة عليه قبل حدوثه.

وعلمت "الوطن" أن هناك محاولات للإخوان وأنصارهم لإقامة الصلاة فى ساحات خاصة بهم، حيث من المنتظر أن يؤم الشيخ عبد المنعم عبد المبدئى من جماعة أنصار السنة المحمدية والمناصر للإخوان، المصلين فى ساحة ببورفؤاد بالقرب من المقابر، وذلك بعد أن سيطر لسنوات على ساحة مركز شباب الزهور.

كما أعلن ائتلاف القوى الإسلامية ببورسعيد على صفحة "ميدان التوحيد ببورسعيد" عن دعوة أهالي المحافظة لحضور صلاة العيد بميدان التوحيد "مقر اعتصام الإخوان وأنصارهم"، وحضور فعاليات ما أسماه البيان "رفض الانقلاب ودعم الشرعية"، بعد الصلاة مباشرة.