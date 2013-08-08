شروط تناول الـ«فسيخ» في العيد

تعتبر عادة تناول السمك المملح «الفسيخ» من العادات المحببة لبعض البلدان العربية، حيث يكون هو الطبق الرئيس على مائدة إفطار أول أيام العيد، وبالتالي يقع الكثيرون في متاعب صحية؛ نتيجة للإسراف في تناوله، أو تناوله بطريقة خاطئة، وقد استشارت «سيدتي نت» أخصائية التغذية الأستاذة «مي الهوبي»، فأشارت بالنصائح التالية عند شراء الفسيخ أو تناوله.

1. عدم شراء الفسيخ من البسطات التي تقع على قارعة الطرق؛ لأن الفسيخ المتوافر عليها يكون قديماً، وغير خاضع للرقابة الصحية.

2. الفسيخ الجيد يكون محبب الرائحة، ويكون متوسطاً ما بين الجفاف والطراوة، وليس قاسياً بدرجة كبيرة. فيكون قديماً وتم تمليحه بطريقة خاطئة.

3. احرصي على عدم شراء الفسيخ الذي تقطر منه السوائل؛ فهو يكون قد تعرض لتكاثر البكتيريا بداخله.

4. يحظر تناول الفسيخ لمن يعانون من متاعب في الكلى والكبد وقرحة المعدة.

5. يجب ألا تزيد الكمية المتناولة في الوجبة الواحدة على 150 غراماً.

6. ينصح بتناول عصير البرتقال بعد وجبة الفسيخ مباشرة؛ لأنه يقلل من خطر ملوحته.

7. ينصح بتوزيع البقدونس المفروم فوق الفسيخ المقلي أو المشوي؛ وذلك للمساعدة على طرح الصوديوم خارج الجسم بسرعة.

8. ينصح بغسل الفسيخ بأنواعه بالليمون والخل المضافين للماء؛ لتقليل نسبة الملوحة وضبطها.

9. ينقع الفسيخ لعدة ساعات في المحلول السابق.

10. لتقليل حموضة المعدة ينصح بتناول الخس والخيار وعصر الليمون فوق الفسيخ أثناء تناوله.