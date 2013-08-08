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كيف يمكنك علاج فقر الدم؟

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كيف يمكنك علاج فقر الدم؟ كيف يمكنك علاج فقر الدم؟

تسأل قارئة أعانى من مشاكل فقر الدم وعدم القدرة على التعامل مع الحموضة والحرقان خلال فترة الحمل فكيف يمكننى التعامل مع هذا الأمر؟

يجيب عن هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا فقر الدم الذى قد تعانى منه المرأة الحامل يحتاج منها نوع من الحذر حتى يمكنها المتابعة وعدم تأثر الجنين بما تتعرض له وعلاج هذا الأمر يتمثل فى تناول الغذاء الجيد والمفيد مع ضرورة استشارة الطبيب عن نوعية الغذاء الضرورية التى يمكنك الحصول عليها مع ضرورة معرفة أن أهم مصادر الحديد هى اللحوم الحمراء والكبد والبيض والفواكه وحتى يمكنك الحصول على فيتامين سى مع امتصاص الحديد من الأمعاء فأكثرى من الأغذية التى تحتوى على كمية وفيرة من فيتامين سى ولا يجب أن تغفل المرأة أهمية حمض الفوليك الموجود فى الفول والكبد.

أما بالنسبة للحموضة فيمكن التخفيف من حدتها بتجنب الأطعمة الدهنية والتقليل من شرب القهوة والشاى والمشروبات الغازية مع الحرص على الجلوس بدلا من الاستلقاء بعد تناول الوجبة الغذائية وتتعدد عموما الأعراض والمشاكل التى تتعرض لها المرأة الحامل إلا أن فهمها واستيعابها لطبيعة تلك المشكلة يقيها المشاكل المتوقعة لها.

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