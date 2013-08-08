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زرع أذن صناعية فى المختبر

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زرع أذن صناعية فى المختبر زرع أذن صناعية فى المختبر

بوسطن أ. ش.أ

قام علماء أمريكيون بزرع أذن صناعية فى المختبر، تتكون من الأنسجة الحيوانية ولها انحناءات الإذن الحقيقية. وقال العلماء إن هذه خطوة تمكنهم من زراعة أذن بشرية كاملة من خلايا المريض.

وتعتبر هذه الخطوة تطورا جديدا فى هندسة الأنسجة، حيث قام العلماء بزراعة أذن تشبه الإذن البشرية من الأنسجة الحيوانية، وقال الباحثون فى المستشفى العام فى بوسطن بولاية ماساشوستس أن لها مرونة الأذن الحقيقية.
> ويرى العلماء أن هذه التقنية الجديدة ربما تساعد يوما ما، الأشخاص الذين يفقدون أذنهم أو لديهم تشوهات فى الإذن الخارجية.
> وتعد هندسة الأنسجة مجالا يشهد تطورا فى العلوم الطبية، حيث يتم زرع أعضاء بديلة فى المعمل أملا فى استخدامها بديلا عن الأعضاء التالفة.
> وقال دكتور توماس سيرفانتس بمستشفى ماساشوستس العام أن هذا البحث هو خطوة مهمة تجاه زراعة أذن عن طريق هندسة الأنسجة لإجراء اختبارات إكلينيكية على البشر.

وفى التجربة الجديدة، التى نشرت فى دورية الجمعية الملكية انترفيس، أخذ الباحثون أنسجة حية من البقر والغنم وجعلوها تنمو على إطار من الأسلاك المرنة على شكل ثلاثى الإبعاد من الإذن البشرية الحقيقية، ثم زرعوها فى فأر تجارب تم كبح جهازه المناعى لتمكين الإذن من النمو.

وقال دكتور توماس سيرفانتس، لهيئة /بى بى سي/ البريطانية "لدينا أذن بشرية بالغة بالحجم الكامل على نموذج الفأر".

يذكر أنه كان قد تم زرع كلى نمت فى المختبر، فى جسم فأر وقد بدأت فى إخراج البول.

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مصر 365