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الحلقة (28) من "سكر وسط": عماد يتزوج من ندى.. وجلال يعترف لسمر بحبه لها

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الحلقة (28) من "سكر وسط": عماد يتزوج من ندى.. وجلال يعترف لسمر بحبه لها الحلقة (28) من "سكر وسط": عماد يتزوج من ندى.. وجلال يعترف لسمر بحبه لها

كتب : محمود عباس الأربعاء 07-08-2013 21:53

تبدأ الحلقة 28 من "سكر وسط" باستدراج ندى لحبيبها عماد للسهر معها ببيتهاللاحتفال بمشروعهما الجديد، وأثناء السهرة تطلب ندى الزواج منه

فيوافق عماد ويقبل جميع شروطها.

وتدور الحلقة 28 من "سكر وسط" حول جميل وأصدقائه الذين يدبرون مع وائل سرقة "إنصاف" والاستيلاء على أموالها، ويدبرون دخوله لبيتها وخداعها واستغلال وقوعها في حبه لسرقتها، وتطلب إنصاف من وائل الزواج منها وتعترف له بحبها فيرفض وائل فكرة الزواج ويفضل استمرار العلاقة بينهما من دون زواج، وتعرف أم نبيل ما فعله ابنها عماد وزواجه سرا بدون علمها فتعنفه بشدة ولكنه يشرح لها ضيق صدره بالمعيشة التي يعيشونها ورغبته في الانطلاق ورؤية الدنيا الحقيقية التي يريد عيشها، وتقوم ندى بإبلاغ حازم بزواجها من شاب يساويه في العمر فيغضب الابن غضبا شديدا ويصر على معرفة ذلك الشخص، ويعترف الدكتور جلال لسمر بحبه لها ويطلب منها تحديد موعد مع والدتها وإخوتها للتقدم رسميا لخطبتها، وتعرض سمر الأمر على أم نبيل فتبتهج ابتهاجا شديدا بالخبر.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.

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