الحلقة (27) من "القاصرات": محروس ينقذ صالح من الموت

كتب : منى السداوي الأربعاء 07-08-2013 23:10

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "القاصرات"، اكتشاف انتحار حنان، زوجة العمدة القاصر، باستخدام أنبوبة بوتجاز، وذلك نتيجة زواجها من العمدة.

تدور أحداث الحلقة حول استمرار المقابلات بين محروس، أخو رباب، وأمينة، زوجة عبد القوي، واعترافها له بما كانت تقوم به رباب مع رشاد.

تبدأ أم أمينة وأم رباب في التشهير بزواج عطر العرفي وطريقة إجهاضها للجنين عن طريق أم سعود.

ينقذ محروس، صالح من الموت، على يد ابن أخو شادية، ما أدى إلي حبسها.

مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض، ونهال عنبر.