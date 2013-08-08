أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (27) من "القاصرات": محروس ينقذ صالح من الموت

Google+ Print
الحلقة (27) من "القاصرات": محروس ينقذ صالح من الموت الحلقة (27) من "القاصرات": محروس ينقذ صالح من الموت

كتب : منى السداوي الأربعاء 07-08-2013 23:10

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "القاصرات"، اكتشاف انتحار حنان، زوجة العمدة القاصر، باستخدام أنبوبة بوتجاز، وذلك نتيجة زواجها من العمدة.

تدور أحداث الحلقة حول استمرار المقابلات بين محروس، أخو رباب، وأمينة، زوجة عبد القوي، واعترافها له بما كانت تقوم به رباب مع رشاد.

تبدأ أم أمينة وأم رباب في التشهير بزواج عطر العرفي وطريقة إجهاضها للجنين عن طريق أم سعود.

ينقذ محروس، صالح من الموت، على يد ابن أخو شادية، ما أدى إلي حبسها.

مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، وعايدة رياض، ونهال عنبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس