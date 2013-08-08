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الحلقة "29" من "العراف": عادل إمام يترشح لانتخابات الرئاسة ويختار رمز "الليمون"

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الحلقة "29" من "العراف": عادل إمام يترشح لانتخابات الرئاسة ويختار رمز "الليمون" الحلقة "29" من "العراف": عادل إمام يترشح لانتخابات الرئاسة ويختار رمز "الليمون"

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 07-08-2013 23:12

قرر عبدالحميد البكري، في أحداث الحلقة "29" من مسلسل "العراف"، الترشح للانتخابات الرئاسية، ويختار لنفسه رمز الليمونة.

يعترض اللواء سامح ورشاد البحراوي، على ترشح البكري للانتخابات، خاصة أنه هارب من السجن وعليه أحكام.

ويعترض كذلك محمود وحسام وقمر وعبدالله، على ترشح والدهم، ويطالبونه بالانسحاب، بينما يقف سيد بجانب والده، ويطالبه بالاستمرار.

يرفض عبدالحميد الانسحاب، ويقرر استكمال المشوار، ويبدأ في مقابلة عدد من الرموز السياسية الهامة، للتنسيق معه بشأن الانتخابات.

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