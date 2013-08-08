الحلقة (28) من "حكاية حياة": أدهم يسرق مسدس يحيى للدفاع عن حياة

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 07-08-2013 23:33

ترفض إيناس دفع مليون جنيه، لدكتور هشام، في مقابل الحصول على تسجيل يوسف، في بداية أحداث الحلقة "28" من مسلسل حكاية حياة.

يجدد هشام، عرض الزواج من حياة، من أجل استغلال يوسف في الحصول على أموالها، وأنه على استعداد للقيام بتطليق ولاء، ولكن حياة تخبره أنها ستعود لزوجها يحيى مرة أخري.

تذهب لجنة من التفتيش إلى المصحة النفسية، وعلى الفور قام عزت بفرم العديد من الأوراق خوفاً من التحقيق معه، ويسرق أدهم المسدس الخاص بحيى من أجل حماية حياة من أي محاولات للاعتداء عليها.

يعترف يوسف لشقيقته ندي أنه كثيرا ما يقف أمام إيناس محاولاً قتلها، ولكنه لا يستطيع، ويؤكد لها أنه لم يكن يعرف حقيقة خيانة إيناس له.