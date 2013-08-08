أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (28) من "حكاية حياة": أدهم يسرق مسدس يحيى للدفاع عن حياة

Google+ Print
الحلقة (28) من "حكاية حياة": أدهم يسرق مسدس يحيى للدفاع عن حياة الحلقة (28) من "حكاية حياة": أدهم يسرق مسدس يحيى للدفاع عن حياة

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 07-08-2013 23:33

ترفض إيناس دفع مليون جنيه، لدكتور هشام، في مقابل الحصول على تسجيل يوسف، في بداية أحداث الحلقة "28" من مسلسل حكاية حياة.

يجدد هشام، عرض الزواج من حياة، من أجل استغلال يوسف في الحصول على أموالها، وأنه على استعداد للقيام بتطليق ولاء، ولكن حياة تخبره أنها ستعود لزوجها يحيى مرة أخري.

تذهب لجنة من التفتيش إلى المصحة النفسية، وعلى الفور قام عزت بفرم العديد من الأوراق خوفاً من التحقيق معه، ويسرق أدهم المسدس الخاص بحيى من أجل حماية حياة من أي محاولات للاعتداء عليها.

يعترف يوسف لشقيقته ندي أنه كثيرا ما يقف أمام إيناس محاولاً قتلها، ولكنه لا يستطيع، ويؤكد لها أنه لم يكن يعرف حقيقة خيانة إيناس له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس