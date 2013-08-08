الحلقة (28) من "زمن البرغوت 2": وضاح يعود للحارة

كتب : أحمد العميد منذ 40 دقيقة

شهدت الحلقة (28) من مسلسل "زمن البرغوت 2)، استضافة قس الدير لوضاح، وفي الوقت نفسه بدأت رويدة ووضاح بالشعور بقربهما من بعضهما البعض في المسافة، ولكن لم تحالفهما الصدفة أن يلتقيا.

رحل وضاح نحو الحارة، ويصل مبتهجًا آملًا في لقاء عائلته وزوجته، إلا أنه يتوجه بعدما لم يجد أحدهم في البيت، إلى بيت عمه أبو عبده، وهناك يخبروه عن كل ما حدث لأهله وزوجته.

ظل صفوان يمارس مهامه كمخبر للعسكر على أهل حارته، ويتتبع رشدي والعقيد شاهر، ويسخر عبده أيضا من أجل ذلك الغرض، ويستطيع بالفعل أن يعرف مكان الذخيرة والأسلحة التي يخزنها رجال الحارة لمقاومة الاحتلال الفرنسي، ويجبر عبده على شراء بيت أبو نجيب بعدما تشاجر مع رشدي، الذي يدرك خدعة صفوان للاستحواذ على أملاك أبووضاح، ما يجعله يتوعد من يقترب من مخصصاته.