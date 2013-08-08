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الحلقة "29" من "حكاية حياة": مقتل يوسف بتخطيط من زوجته

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الحلقة "29" من "حكاية حياة": مقتل يوسف بتخطيط من زوجته الحلقة "29" من "حكاية حياة": مقتل يوسف بتخطيط من زوجته

كتب : فاطمة النشابي منذ 33 دقيقة

واصلت نجوي، بالتعاون مع يحيى، التخطيط من أجل الحصول على أموال حياة، وإدخال يوسف السجن في قضية شيكات بدون رصيد، في بداية أحداث الحلقة "29" من مسلسل "حكاية حياة".

تخبر نجوي ابنها يحيى، بأنها دفعت إحدى العاملات للشهادة ضد يوسف.

يتم استدعاء يوسف للنيابة، للتحقيق معه، ويذهب والد رانيا لدكتور هشام لتهديده.

يتعرض يوسف لإطلاق نار يؤدي لمقتله، ويقام العزاء في منطقة القلقة. تتذكر حياة، في عزاء يوسف، العلاقة بينهما قديماً.

تقرر إيناس السفر مع صديقها الجديد، بعد أن يعترف لها أنه من قام بقتل يوسف، وتنتهي أحداث الحلقة بتطليق هشام لولاء.

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