الحلقة 30 والأخيرة من "توالي الليل": وفاة مريم ويوسف

كتب : محمد صبري منذ 13 دقيقة

في الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "توالي الليل"، يحاول ناصر التحدث مع شريفة، ليعود لها مرة أخرى ويطلق بيبي، ولكنها ترفض وتخبره بأنها تحبه، ولكن لا يمكنها العودة إليه.

تتحدث سعاد مع خليفة، وتطلب منه أن يكتب المنزل باسمها، ولكنه يخبرها أنه كتبه باسم واضحة، حتى يضمن حق أولاده، فتهدده بأنها ستقاضيه في المحكمة، وتطالب بالحجر على أملاكه، ولكن ناصر يخبرها أنها لن تستطيع فعل شيء حيال ذلك.

تدخل بهية إلى المطبخ أثناء تحضير مريم للطعام، وتخبرها أن هناك من يريدها على الهاتف، وبعد أن تخرج مريم، تضع لها بهية السم في الطعام، وتعود مريم وتأخذ الطعام وتتناوله، وهي تجلس مع واضحة وخليفة.

تشعر مريم ببعض الإعياء، وترفض الذهاب للطبيب، وتقرر أن ترتاح في حجرتها.

يطلب الدكتور سمير من بسام أن يقابل سعاد، ليخبرها بأنه سينتقم منها لأنها تسببت في طرده من عملها.

يدخل خليفة على مريم حجرتها، ويجدها نائمة فيحاول ايقاظها، ويكتشف موتها بسبب السم الذي تناولته في الطعام.

يخيم الحزن والألم على الجميع، ويختفي بسام وبهية من الموقف، ويشنق يوسف نفسه حزنا على أخته.

يحاول بسام الهرب من المنزل، ولكن سعاد تمنعه فيضربها، وقبل أن يخرج، يدخل عليهم ناصر معه الشرطة للقبض على بسام، بعد أن اعترفت بهية بكل شيء، ويخبر خليفة ناصر أن بسام هو والده الحقيقي.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي، وإخراج علي العلي، وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور، عبدالله الطراروة، غدير صقر.