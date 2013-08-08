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اتفاق "إيجاس" و"المصرية للأسمدة" على تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي

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اتفاق "إيجاس" و"المصرية للأسمدة" على تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي اتفاق "إيجاس" و"المصرية للأسمدة" على تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي

كتب : أ ش أ الأربعاء 07-08-2013 15:33

توصلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع الشركة المصرية للأسمدة إلى اتفاق لتعديل المعادلة السعرية التي تربط سعر بيع الغاز بسعر المنتج النهائي (اليوريا) ليرتفع السعر إلى ما يتراوح بين 4 - 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدون سقف، وذلك طبقا للأسعار الحالية لليوريا في السوق العالمي، وعليه فإنه كلما ارتفع سعر اليوريا (السماد) ازداد بالتبعية سعر الغاز الطبيعي المورد للشركة المصرية للأسمدة، وهو ما تشير إليه المؤشرات العالمية في مجال صناعة الأسمدة.

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