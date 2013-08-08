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إصابة 8 وتحطيم سيارة في اشتباكات بين أنصار مرسي والأهالي بالمنصورة

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إصابة 8 وتحطيم سيارة في اشتباكات بين أنصار مرسي والأهالي بالمنصورة إصابة 8 وتحطيم سيارة في اشتباكات بين أنصار مرسي والأهالي بالمنصورة
أصيب 8 أشخاص بالخرطوش، الأربعاء، في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والأهالي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب انتهاء وقفة احتجاجية نظمها أنصار مرسي أمام استاد جامعة المنصورة. كان المئات من أنصار المعزول نظموا وقفة احتجاجية عقب أدائهم صلاة العشاء للمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه والتنديد بما وصفوه بالانقلاب العسكري. وقال شهود عيان إن «مشادات كلامية وقعت بسبب صعوبة المرور والزحام في الشارع نتيجة إغلاق أنصار مرسي جزءا من الشارع، وتطورت إلى اشتباكات بالخرطوش وهو ما تسبب في إصابة 3 أشخاص بالخرطوش وتحطم سيارة». وفرضت قوات الأمن كردونا حول المنطقة بعد تفريقها للطرفين، وألقت القبض على اثنين. ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبدالعظيم، مدير مستشفى المنصورة الدولي، إن المستشفى استقبل 3 مصابين بالخرطوش وحالتهم مستقرة.

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