القوى السياسية بأسيوط تدعو لصلاة العيد.. والأقباط يشاركون في الاحتفال

دعت القوى وتيارات السياسية في محافظة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومحافظة أسيوط، الأربعاء، إلى أداء صلاة عيد الفطر، بساحة أرض الملاعب بجوار ديوان عام المحافظة. كما أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، اعتبار أرض الملاعب هي الساحة الرئيسية بأسيوط لصلاة العيد، والتي تم تجهيزها وتخصيص إمام وخطيب وأكدت الوزارة وجود مكان مخصص للسيدات. وقال حسام مصطفي، عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن شباب حزبه مشارك في التنظيم وتجهيز كل احتياجات صلاة العيد التي لن تكون موجهة سياسياً لأي فصيل، ولكن من أجل مشاركة فرحة العيد بين شعب أسيوط والتأكيد علي أن مصلحة الوطن فوق أي توجه سياسي. وقال محمد سيد أمين، مسؤول اللجنة الإعلامية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب قرر الاشتراك مع باقي القوى السياسية والثورية بأسيوط وبالتنسيق مع مديرية أوقاف أسيوط بالدعوة لإقامة احتفال بأداء صلاة العيد بأرض الملاعب. وأشار إلى أن الاحتفال يقام بمشاركة أهالي أسيوط لإدخال البهجة لقلوب المصريين في ظل ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار بسبب ما تمارسه جماعة الإخوان المسلمين، ويعتبر الاحتفال دعوة للمصريين جميعاً للمصالحة. وأضاف أن هناك الكثير من أقباط أسيوط قرروا المشاركة في الاحتفال بالعيد ويأتي هذا تأكيداً على الوحدة الوطنية للشعب المصري وللتأكيد على الارتباط التاريخي بين عنصري الأمة. ومن جانبه قال أحمد عمار، مسؤول حملة تمرد في أسيوط، إن الحملة تدعو شعب محافظة أسيوط للصلاة مع القوى الوطنية في أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة وإعلان رفض الشعب التدخل الأمريكي في شؤون مصر وإن الحملة تؤمن تماماً بدور الشعب في استقلال الوطن وتوجيه الحكومة لإعلاء راية مصر عالياً رغم الأزمات التي تمر بها البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
مواضيع متعلقة