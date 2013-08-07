متنزهات أبوظبي تتأهب لاستقبال الجماهير

أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال الجماهير على مدار أيام عيد الفطر المبارك، حيث تمت مراجعة كافة تجهيزاتها ومرافقها، كي تكون في أبهى حلة استعداداً لاستقبال العائلات في العيد.

ودعت البلدية الجماهير إلى الحفاظ على مرافق الحدائق وكافة الممتلكات العامة محذرة من الشواء في غير الأماكن المخصصة، لافتة إلى أن هناك 7 حدائق مسموح بها بالشواء في المدينة وهي حديقة العائلة (أ) وحديقة العائلة (ب) والحديقة الرسمية والحديقة التراثية، وحديقة المطار الجديد وحديقة الوثبة، بالإضافة إلى حدائق شارع الخليج العربي.

كما توفر البلدية العديد من اللوحات الإرشادية الموجودة في الحدائق، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول وكذلك عدم التعرض للمرافق الخاصة بالحدائق، مؤكدة أن حدائق الإمارة توفر المتنفس الأمثل لكل العائلات للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل، أكدت البلدية استعداد جميع مسالخ الإمارة لتقديم الخدمات المختلفة للجماهير في عيد الفطر السعيد، لافتة إلى أن سيتم تعديل دوام المسالخ بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ليبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً على مدار كافة أيام العيد.

وأوضحت أن رسوم الذبح ستبقى بنفس التسعيرة المعتمدة دون زيادات وهي 15 درهماً للضأن والماعز و40 درهماً للعجول والجعدان و60 درهماً للأبقار والجمال، وتشمل هذه الأسعار تقطيع ذبيحة الضأن والماعز إلى أربع قطع، أما الجمال والأبقار فتقطع إلى 6 أو 8 قطع.

وذكرت أنه تم تخصيص طبيب بيطري لسوق المواشي لضمان الكشف على كافة الحيوانات داخل السوق وتقديم المساعدة والمشورة الطبية للجماهير، وإخضاع كافة القصابين والعاملين إلى برامج تأهيل وتدريب خاصة بالسلامة الغذائية والنظافة الشخصية بواسطة مكاتب استشارية متخصصة وهي دورات مستمرة تهدف إلى الارتقاء بالمعايير الصحية والمهنية للعاملين بالمسالخ، كما يتم يوميا وبشكل مستمر إجراء أعمال النظافة الشاملة وتعقيم المسالخ وخاصة بعد الانتهاء من أعمال الذبح لتكون المسالخ جاهزة لاستقبال الذبائح في اليوم التالي ووفقاً للمعايير الصحية العالمية، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الناتجة عن أعمال الذبح بالطرق الصحية السليمة وبما يحول دون حدوث أي تلوث للبيئة.

ودعت البلدية الجماهير إلى عدم الذبح في البيوت أو الأماكن العامة وخارج المسالخ المرخصة، مشددة على ضرورة الفحص البيطري وتجنب انتشار الأمراض واستشارة الطبيب البيطري المتواجد باستمرار في سوق المواشي والمسلخ لتقديم النصح في كل ما يهم صحتهم وقراءة نشرات التوعية المتوفرة في صالات انتظار الجمهـور داخـل المسالـخ.

مواقف مجانية

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي أمس عدم تحصيل رسوم المواقف المدفوعة أثناء العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك، وحتى يوم السبت الموافق 10 اغسطس الجاري.

وستسمح "مواقف" للجمهور بإيقاف مركباتهم مجاناً خلال فترة العيد شريطة الوقوف الصحيح وتجنب إيقافها بطريقة عشوائية أو غير نظامية أو على المساحات الرملية، وسيتواجد مفتشو "مواقف" على مدار الساعة لتنظيم وقوف المركبات.