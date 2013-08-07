المعصم يتفقد سوق نايف استعداداً للعيد

تنفيذاً للخطط الأمنية الوقائية لمركز شرطة نايف، المنبثقة عن الخطة الأمنية للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، قام العقيد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير المركز، بجولة تفقدية في منطقة السوق، رافقه خلالها عدد من ضباط المركز، وذلك للاطلاع على سير الخطط الأمنية الميدانية المنبثقة عن الخطة الأمنية للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وتفعيلها، واستعدادا لختام العشر الأواخر من شهر رمضان ولعيد الفطر السعيد.

وقال العقيد عبد الله خادم إن الهدف من الجولة هو تعزيز قنوات الاتصال مع الشركاء العاملين في المحلات التجارية والصرافات ومحلات الذهب، وبالأخص المحلات الواقعة في محيط المنطقة حتى يتمكن الجميع من أداء دورهم الأمني، والتكاتف مع الشرطة للقضاء على أية ظواهر سلبية في المنطقة، مضيفا أن مثل هذه الجولات تساعد في نشر الثقافة الأمنية ورفع الحس الأمني في منطقة الاختصاص، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجولات الميدانية وذلك لتحقيق التعاون الأمني والشراكة الحقيقية مع الشركاء في منطقة الاختصاص.

وأشار العقيد عبد الله خادم إلى أن منطقة اختصاص مركز شرطة نايف تضم العديد من البنوك والصرافات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى العديد من الفنادق والمراكز التجارية أبرزها سوق الذهب، مضيفا بان المنطقة تتميز بوجود مزيج كبير من العادات والتقاليد والثقافات المتنوعة بسبب كثرة عدد القاطنين والمرتادين للمنطقة، لذلك كان لا بد من الاستعداد مبكرا لعيد الفطر المبارك لتزايد عدد الزوار على المنطقة خصوصا في منطقة الأسواق والمراكز التجارية.

وخلال جولته التفقدية استطلع العقيد عبد الله خادم رأي أصحاب المحال التجارية وشريحة من السكان بشأن الخدمات الأمنية التي يقدمها المركز، حيث عبر المشاركون عن مدى رضاهم عن تلك الخدمات، ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك أشيائهم ومقتنياتهم الثمينة ظاهرة للعيان داخل مركباتهم مدة طويلة، وطالبهم بعدم ترك السيارات في أماكن تعيق حركة السير والمرور، خصوصاً عند التحويلات والتقاطعات ومخارج ومداخل المواقف، نظراً لما يسببه ذلك من إزعاج لأفراد الجمهور.