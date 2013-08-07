شرطة العين تكثف جهودها لعيد الفطر المبارك

أعدت مديرية شرطة العين خططاً امنية وخدمية استعداداً لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك؛ تعزيزاً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار للمدينة في مختلف المناطق والمصليات والحدائق والمتنزهات العامة، والأحياء السكنية وعلى مداخل ومخارج المدينة، من خلال توافر عناصر الشرطة في تلك الأماكن لتقديم المساعدة لهم.

وذكر العميد حمد عجلان العميمي، مدير مديرية شرطة العين، أن مراكز الشرطة التابعة للمديرية ستكثف، بموجب تلك الخطط، انتشار الدوريات الأمنية والمرورية في الأماكن التي من المتوقع أن تشهد ازدحاماً جماهيرياً ومرورياً، كالأسواق والأماكن السياحية وأمام المراكز التجارية الحيوية في المدينة؛ للحيلولة دون حدوث أي اختناقات مرورية أو حوادث تعكر صفو هذه المناسبة.

كما ستشارك أفرع الشرطة المجتمعية بمراكز الشرطة في تقديم التهنئة للمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، من خلال الزيارات واللقاءات لمد جسور التواصل معهم طيلة أيام العيد، فيما سيقوم عناصر الشرطة المجتمعية التابعون لمراكز الشرطة بزيارات للمرضى في مستشفيات العين وتوام والواحة؛ لتهنئتهم بالعيد السعيد، وتقديم الحلوى وباقات الورود لهم. ودعا العميد العميمي المواطنين والمقيمين كافة بالالتزام وتوخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبات، وأثناء التنزه أو زيارة الأقارب والأصدقاء، حاثاً أولياء الأمور بضرورة الحرص الدائم على سلامة الأطفال من خطر اللعب بالمفرقعات والألعاب النارية، وعدم تركهم للهو في الأماكن الخطرة كالشوارع وبرك السباحة وحدهم خلال العيد، مشيراً إلى أن جميع مراكز الشرطة على استعداد دائم ومستمر للتواصل مع الجمهور، واستقبال اتصالاتهم لتقديم المساعدة لهم متمنياً لهم قضاء إجازة سعيدة.