«الدفاع المدني» يدعو للالتزام باشتراطات السلامة

دعت القيادة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية، وحددت مجموعة من الإرشادات الضرورية التي تعزز من الوقاية والسلامة خاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة؛ في تصريح بهذه المناسبة: إن طبيعة عمل الدفاع المدني تتطلب أن يكون عناصره في حالة تأهب واستعداد دائم لتلبية أي نداء لطلب الإطفاء أو الإنقاذ، في أي وقت وأي مكان.

وأضاف: تشكل أيام العيد، كغيرها من أيام جميع المناسبات التي يحتفل بها الجمهور ويزداد تواجده في الأماكن العامة، فرصة لتأكيد مدى استجابة وكفاءة وحرص فرق الدفاع المدني، حيث تصل حركة المرور إلى ذروتها في أوقات معينة من تلك الأيام، خصوصاً في مواقع الترفيه والاحتفال، كما تنشط الزيارات بين الأسر ويزداد معها استخدام المطابخ والرحلات.

وحث اللواء المطروشي الأسر على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ الغازية والكهربائية في المنازل والمطاعم والفنادق؛ من حيث سلامة أنابيب الغاز، والأسلاك الكهربائية، ونظافة الموقد من الزيوت، والحرص على عدم السماح للأطفال بالدخول دون مراقبة أثناء العمل بالمطابخ مع وجود اللهب أو القدور الساخنة.

مفرغات الهواء

ودعا إلى أهمية تنظيف مفرغات الهواء في المطبخ؛ لأنها مصدر خطر إذا كانت مشبعة بالزيوت فهي تشتعل نتيجة التسخين، وتشكل أحد أسباب حرائق المنازل والمطاعم، وأن تكون الإضاءة في المطبخ جيدة بحيث يمكن رؤية كل شيء، وتجنب ارتداء الملابس الفضفاضة، ووضع لوازم حمل القدور والمناشف الورقية المستخدمة في المطبخ بعيداً عن شعلات الموقد والفرن، والانتباه الشديد لسلامة الأطفال وعدم إغفالهم وسط أجواء البهجة والعيد، لأنهم قد يقتربون من مصادر الخطر داخل المنزل أو خارجة بالعبث بالولاعات والكبريت أو مواد مكافحة الحشرات والمنظفات السامة.

وأكد ضرورة مراقبة المباخر أثناء إيقادها واستخدامها، وتجنب ملامستها للملابس أو تركها دون مراقبة، لأن اللهب فيها قد ينشب بالملابس، أو يعبث بها الأطفال لتقليد ذويهم، وتجنب إشعال الشموع بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، والحذر من استخدام الشوايات في الأماكن المغلقة لأنها تبعث غازات سامة لا تقل خطراً على الإنسان من الحريق، وتجنب سكب الوقود السريع الاشتعال على المواقد المشتعلة بغرض تأجيجها لأن ذلك قد يؤدي إلى انتقال اللهب من الموقد عبر وعاء الوقود؛ وإحراق الشخص الذي يستخدمه، وعدم تحميل خطوط الكهرباء بأكثر من طاقتها نتيجة تشغيل عدد أكبر من الأجهزة والمصابيح على تلك الخطوط، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الاسلاك وتوهجها واشتعالها، متمنياً للأسر السلامة في الطرقات والحرص على توفير مطفأة حريق داخل السيارة أثناء التنقل والرحلات.

تأمين المساعدة

ونصح قائد عام الدفاع المدني بالإنابة الأسر والأشخاص الذين يقومون بالرحلات البرية بنصب الخيام في الأماكن الآمنة؛ القريبة من شبكة الاتصالات وطرق المواصلات لتأمين تقديم المساعدة إليهم في أية حالة طارئة، وإبعاد المولدات الكهربائية التي تعمل بالوقود السائل عن مواقع الخيام، وعدم تعبئة تلك المولدات بالوقود أثناء اشتغالها، وإبعاد المواقد عن أماكن نصب الخيام ووضعها عكس اتجاه الرياح؛ لمنع امتداد اللهب إلى الخيام، وتوفير مطفأة حريق (بودرة) وعدد مناسب من أوعية نقل الرمل لاستخدامها عند الحاجة في حالة نشوب حريق، وتجنب وضع المصابيح أو الأسلاك بشكل ملاصق لقماش الخيمة.

إسعافات أولية

حثّ اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة على ضرورة توفير صيدلية إسعاف أولي تحتوي معدات معالجة الجروح ولسع أو لدغ الحشرات والزواحف، وأخذ كمية كافية من المياه تتناسب مع عدد المشاركين بالرحلة وزمن الرحلة، و إخبار الأهل أو الأصدقاء المتبقين في المدينة بعنوان المكان الذي ستتم إليه الرحلة، وتحديد الموعد التقريبي للعودة من الرحلة، وفحص السيارة ميكانيكياً وكهربائياً والتأكد من جاهزيتها، وتعبئتها بالزيوت والوقود ومياه التبريد.