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الأهلي أجازة أول أيام العيد

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الأهلي أجازة أول أيام العيد الأهلي أجازة أول أيام العيد

منح محمد يوسف المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة أول أيام عيد الفطر على أن يعود الفريق للتدريبات بشكل طبيعي ثاني يوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية وحاسمة مع ليوبار الكونغولي والمقرر إقامتها أحد أيام 15،16،17 أغسطس الجاري في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعرض لخسارة مفاجئة على أرضه من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف نظيفة جعلته يتذيل المجموعة الأولى بنقطة واحدة مع الزمالك الذي يمتلك فارق أهداف أعلى.

ومن المقرر أن يسافر الفريق للكونغو يوم 14 أغسطس كما أشار الموقع الرسمي للفريق الأحمر.

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