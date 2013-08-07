الرئيس التونسي يطلق حملة تبرعات للجيش والقوى الأمنية

كتب : الأناضول منذ 35 دقيقة

أعلن الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، عن بدء حملة اكتتاب، لجمع تبرعات من المواطنين، لصالح الجيش والقوى الأمنية.

وقال المرزوقي، القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، إنه "تم الإذن بفتح حساب أموال مشاركة لتقبل التبرعات، على أن يتم تقسيم المبالغ من التبرعات على العسكريين والأمنيين، لتحسين ظروفهم الاجتماعية".

وجاء إعلان المرزوقي عن تدشين حملة الاكتتاب، خلال حضوره حفل ترقية عدد من ضباط الجيش، برفقة وزير الدفاع رشيد الصباغ، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، اليوم، في قصر قرطاج، شمال شرق العاصمة تونس.

وأشاد الرئيس التونسي بجهود قوات الجيش والأمن، قائلا: "في هذه المرحلة يواصل جيشنا الجمهوري، الأبي، الحامي للشرعية، تضحياته في صمت وتفان في حماية التراب الوطني من كل المخاطر التي يأتي في مقدمتها الإرهاب".

وأضاف أنه "من واجب الدولة والشعب التونسي إيلاء الجيش الوطني ما يستحقه من دعم مادي ولوجيستي، حتى يتسنى له القيام بالأدوار الموكولة إليه على أكمل وجه".

وتحدث عن إنشاء إدارة جديدة في وزارة الدفاع الوطني، توكل لها مهمة الاعتناء بأبناء الشهداء العسكريين والتكفل بدراستهم، وكذلك بأبناء العسكريين ضعاف الدخل.

وتشهد تونس اضطرابات أمنية، على خلفية هجمات مسلحة من قبل متشددين.